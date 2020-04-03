Предприятие «Управление дорожного хозяйства» обеспечивает жизнедеятельность Мурманска

Специалисты учреждения, несмотря на введённые ограничительные меры, работают по привычному для сотрудников графику.

Сейчас они готовят город к паводку, расчищают ливнёвки, убирают улицы от мусора, вывозят скопившийся снег. Техника так же выходит в полном составе, каждый день на работах задействуют порядка 190 спецмашин.

Из-за режима самоизоляции в Мурманске сократилось число людей, но, по словам специалистов, это мало влияет на процесс и объёмы уборки. На предприятии соблюдают рекомендации контролирующих органов, сотрудники управления даже на улице стараются работать в защитных масках. Весь состав учреждения обеспечен средствами индивидуальной защиты.