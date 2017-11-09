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День за днём с «Арктик-ТВ»09.11.17 19:30

Предприятия Мурмана будут бороться за мировое признание

Каждый второй четверг ноября во всем мире отмечают Международный день качества. По сложившейся традиции в честь праздника мурманские предприниматели собрались на конференцию «Сделано на Мурмане. Сделано качественно».

В этом году на мероприятии чествовали представителей предприятий, выпускающих лучшие товары, которые стали лауреатами и дипломантами конкурса «100  лучших товаров России». У кого есть повод для гордости, узнавали журналисты «Арктик-ТВ».

Научно-практическая конференция «Сделано на Мурмане. Сделано качественно» проходит двадцатый раз. Мурманские предприниматели и чиновники отмечают, что контроль качества производимой продукции является одним из важных направлений в современной экономике. Этот показатель определяет, насколько успешна деятельность того или иного предприятия, насколько продукция или услуги его конкурентоспособны. И хоть, по мнению потребителей, знак качества сейчас потерял актуальность, а ГОСТ уже ничего не гарантирует, на федеральном уровне внедряется новый стандарт соответствия.

- На федеральном уровне внедряется национальный стандарт соответствия. Это очень серьёзная работа, так формируется принципиально новый подход, - отметил в своём выступлении Григорий Стратий, заместитель губернатора Мурманской области. – Наше государство, может быть, в первые за последние годы обратило внимание на соответствие товаров, которые выпускаются под маркой ГОСТа.

Качество товара или услуги определяется многими составляющими. Это и экологичность, и безопасность, и энергосбережение. Высшее признание – попасть в список лауреатов конкурса «100 лучших товаров России». В этом году на Всероссийском конкурсе Мурманская область представила 13 услуг и разнообразных продуктов. 4 из них стали лауреатами конкурса, а 9 - дипломантами. Мурманский центр социальной помощи семье и детям, например,  соревнуется за почётное звание с 2014 года. В этом году он добился удивительных результатов – вошёл в заветную четвёрку лауреатов.

- Мы становили дипломантами, лауреатами регионального конкурса, дипломантами Всероссийского конкурса. А в этом году услуга предоставления помощи женщинам с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, стала лауреатом не только регионального конкурса, но и лауреатом Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России», - обоснованно гордится успехами Ирина Егорова, директор ГОБУС «Мурманский центр социальной помощи семье и детям».

Лауреатами так же стали и рыбные консервы «Печень трески по-мурмански» двух заполярных компаний и «Мурманский хлеб». Успех этих предприятий отметили на научно-практической конференции «Сделано на Мурмане. Сделано качественно», которая  проходит в конце осени - во второй четверг ноября во, когда во всём мире отмечают День качества. В рамках мероприятия  участники конференции демонстрируют свою продукцию и рассказывают о про предлагаемых услугах. Руководитель Союза охранных компаний «Первое Мурманское» лично демонстрирует всем заинтересовавшимся систему сигнализации с видеонаблюдением.

- Вы можете в реальном времени видеть, как работают наши операторы, - поясняет Василий Моисеенков, руководитель Союза компаний безопасности «ПМ» (г.Мурманск), - на рабочем месте за пультом централизованного наблюдения.

Дипломантов и лауреатов наградили памятными дипломами, знаками отличия и подарками.

Не за горами следующий конкурс. Предприятия Заполярья уже поставили заветную цель: производить товары, которые признают не только на всероссийском, но и на мировом уровне.

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