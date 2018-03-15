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День за днём с «Арктик-ТВ»15.03.18 19:30

Предприятия Мурманской области задолжали своим сотрудникам более 90 млн рублей

Это вопрос держат на контроле в областной прокуратуре, где состоялось заседание межведомственной рабочей группы.

Процесс возврата долгов долгий и трудный, но работникам, оставшимся без законной оплаты труда,  по словам представителей контролирующих органов, отстоять свои права можно. Причём даже в, казалось бы, безнадежных случаях, когда работодатели избегают оформления сотрудников приказами на работу, применяют серые зарплатные схемы.  Важно, что обращение, составленное пострадавшим, не имеет срока давности.

- Человек может обратиться с заявлением органов прокуратуры. Нужно указать максимум информации:  лица, с которыми общался, кто устраивал и как принимал на работу, - комментирует Наталья Кузнеченкова,  старший прокурор отдела по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Мурманской области. - Мы проводим проверку. Прокурор наделен полномочиями обращения  в суд в целях восстановления прав гражданина и установлению факта трудовых отношений.

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