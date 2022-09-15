Предприятия региона для продвижения продукции и продаж могут воспользоваться недавно запущенной платформой «Мой экспорт»

Благодаря использованию данной платформы компании получают электронный доступ к государственным и бизнес-сервисам, сопровождающим выход на зарубежные рынки.

Сервисы платформы обеспечивают решение основных задач на каждом этапе экспортного цикла. Платформа оказывает экспортёрам помощь в первичном ориентировании на внешних рынках. Пользователи могут воспользоваться готовыми аналитическими отчётами по наиболее востребованным разрезам, а также аналитическим интерактивным продуктом «Поиск рынков сбыта». После того, как экспортёр определился, какой товар и на каком рынке он хочет продавать, он может воспользоваться сервисом «Поиск потенциальных партнёров».

Система подберёт заинтересованных покупателей и окажет содействие в организации переговоров. Помимо этого, пользователи могут выбрать нового поставщика, оформить необходимые разрешительные документы, получить консультацию по вопросам логистики, подготовиться к экспортной сделке при поддержке юриста.

Дополнительную информацию можно получить в Министерстве развития Арктики и экономики Мурманской области.