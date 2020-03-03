Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин рассказал о президентских поправках в Конституцию

В главном документе страны могут появиться новые понятия. Например, в Конституции предлагается закрепить статью об исторической преемственности Российской Федерации, в которой упоминается «память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога». Кроме того, Владимир Путин, Президент РФ, хочет закрепить в Конституции защиту исторической правды.

В поправках также прописано понятие «брака» - как союза мужчины и женщины. Появился пункт о государственном языке России. Русский язык в нём назван «языком государствообразующего народа».

Закрепляется размер МРОТ, который теперь не может быть меньше величины прожиточного минимума. Кроме того, в поправках говорится, что Российская Федерация оказывает поддержку соотечественникам, проживающим за рубежом.

Заседание Госдумы, которое запланировано на 10 марта, начнётся с рассмотрения законопроекта о поправках в Конституцию РФ.