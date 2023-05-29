Председатель Мурманский областной Думы провёл личный приём граждан

Каждый месяц Сергей Дубовой проводит личные встречи с северянами, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Вопросы на повестке дня различного характера: от получения справки участника СВО до оказания содействия в ремонте подъезда.

Важно, каждому уделить внимание и по возможности посодействовать, отмечает председатель Мурманской областной Думы.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Стараюсь, конечно, чтобы все вопросы рассмотреть и довести до логического завершения. Чтобы не было так, что семья пришла и не получила помощь, поддержку или необходимый ответ. С прошлого приёма, который был в апреле, там было около восьми человек - три вопроса уже рассмотрены положительно. По остальным - находятся в стадии рассмотрения».

Сроки решения проблемы зависят от полномочий и уровня власти. Но есть вопросы, в которых даже влияние государства бессильно. Например, бывший житель Одессы не может оформить в России пенсию и запросить документы о стаже работы. Теперь, чтобы засчитать трудовой стаж, ему необходимо обращаться в суд. В качестве альтернативной помощи мужчине предлагают юридическую поддержку.

Вадим Корнов, управляющий Социальным фондом РФ по Мурманской области: «Мы оказываем профессиональные консультации. Говорим человеку, в каком направлении двигаться, если что-то возможно с нашей стороны, то делаем, например, какие-то запросы отправить, какую-то информацию достать. Мы прилагаем все усилия».

Всего в рамках одной встречи на рассмотрение было вынесено 8 обращений и задействованы 6 экспертов.