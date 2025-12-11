Председатель мурманской Ассоциации ветеранов СВО Валерий Якупов стал победителем Всероссийских «Игр героев»

Он не только взял «золото» на соревнованиях, но и установил новый свой личный рекорд.

Валерий Якупов был тяжело ранен на СВО и потерял ногу. Однако, после реабилитации он продолжил служить в армии и поддерживать физическую форму.

Валерий одержал на Всероссийских соревнованиях «Игры героев» среди военнослужащих с поражением опорно-двигательного аппарата. Военнослужащий выполнил жим лежа со 137 кг штангой при своём весе в 63 кг.

Своей победой он не только принёс «золото» команде Военно-морского флота, но и побил личный рекорд.