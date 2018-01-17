Председатель Мурманской областной Думы подвёл итоги работы вместе с журналистами

Основные итоги работы областной Думы 6-го созыва в 2017 году представили на пресс-конференции журналистам. В зоне повышенного внимания у законотворцев остаются вопросы социальной сферы, здравоохранения и инвестиционного блока.

В течение года областная Дума приняла более 100 законов и около 700 постановлений. Треть из них касается социальной защиты населения, вопросов поддержки семьи, молодёжи и ветеранов, около 40 процентов - экономического блока. Весьма значимым итогом является принятие бюджета области на 2018 год, в котором сохранили и проиндексировали все социальные обязательства. Однако, с 1 января МРОТ в России составляет 9489 рублей, в Заполярье, учитывая полярные надбавки и районный коэффициент, размер минимальной заработанной платы ещё выше. Эти расходы не были предусмотрены в бюджете.

- Каждый муниципалитет должен свои денежные средства расходовать с учётом имеющихся изменений, надо будет провести перераспределение, не будет хватать средств, то региональное Министерство финансов будет оказывать поддержку, - заверил Сергей Дубовой, глава регионального парламента.

В России стартовало «Десятилетие детства», вопросы поддержки материнства и детства вышли на первый план. С июля вступит в силу закон, направленный на улучшение демографической ситуации в стране и регионе. Он предусматривает ежемесячную выплату в размере 14 тысяч рублей женщинам, родившим в период до 26 лет первого ребёнка.

- Им будет выплачиваться такая льгота до достижения ребёнком возраста полутора лет, - сообщил Сергей Дубовой, глава регионального парламента. - В отличие от федерального закона, они будут получать эту сумму независимо от доходов.

Основным показателем верного экономического развития региона является его инвестиционная привлекательность. В прошлом году глава государства назвал Мурманскую область одной из лучших, рост инвестиций в основной капитал составил почти 40%. Законотворцы для поддержки инвестиционной деятельности сформировали правовое поле и поддержали инициативы губернатора региона, которые снижают финансовую нагрузку в инвестиционной фазе реализуемых проектов.