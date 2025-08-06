Председатель Мурманской областной Думы провёл личный приём граждан

Приёма ожидали участники СВО и ветераны боевых действий. Но пришли они с совершенно разными вопросами.

Как увековечить память героев спецоперации? Как внести изменения в закон или попросить установить детскую площадку во дворе. Все эти вопросы задали участники спецоперации и ветераны боевых действий председателю Мурманской областной Думы Сергею Дубовому вовремя приёма граждан.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Работа с гражданами в приёмной крайне важна для любого депутата. Для меня тоже, потому что можно с человеком проговорить вопрос, который он задаёт, дать ему ответ, взять этот вопрос на проработку».

Один из важных вопросов, который выслушал Сергей Дубовой, касался порядка предоставления муниципального жилья, а также права стоять на учёте по признанию малоимущим.

Так, обратившийся в приёмную житель региона, считает, что одна из статей закона несовершенна и лишает его права на квартиру.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Вопрос о предоставлении жилья из муниципального жилого фонда. Я специально пригласил сюда начальника юридического управления, чтобы она дала разъяснения. Потому что первоначально то, что он озвучил, нашим законодательным актом Мурманской области это невозможно решить. Это только необходимо вносить поправки в Жилищный кодекс Российской Федерации».

Во время приёма прозвучало несколько инициатив по установке детской площадке на улице Халатина и идея об увековечении памяти героев спецоперации в муниципалитетах Мурманской области.