Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой провёл личный приём граждан

На встрече обсуждались важные мероприятия, которые планируется провести в нашем регионе.

Ирина Гапонова, руководитель регионального движения «Волонтёры Победы», пришла на приём к председателю облдумы Сергею Дубовому, чтобы рассказать об акции, которую планирует организовать её команда. 128 ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны из Мурманской области должны получить мобильные телефоны с бесплатной сотовой связью.

Ирина Гапонова, руководитель регионального отделения ВОД «Волонтеры Победы»: «Мы приходим к ветерану домой, рассказываем, как пользоваться телефоном. Вручаем этот сертификат, после чего подключаем телефон. Плюсы этого телефона в том, что каждому ветерану положена пожизненная бесплатная связь. Сим-карту «Волонтёры Победы» оформляют в салонах сотовой связи». Эта акция должна была состояться ещё 9 мая, но из-за ограничений, связанных с пандемией, реализовать её до сих пор не удалось. На встрече с председателем областной Думы Ирина Гапонова обсудила пути реализации этой благотворительной акции.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Я думаю, что мы это проработаем сначала в региональном исполкоме с руководителем и секретарем нашим Андреем Владимировичем Чибисом, как это реализовать и на политсовете рассмотрим и доведём до секретарей».

Также Сергей Дубовой в этот день пообщался ещё с несколькими мурманчанами. Одна из бесед даже прошла по видеосвязи.

По словам председателя облдумы, такие встречи всегда очень востребованы и полезны. И каждый депутат принимает участие в них. Записаться на личный приём может любой северянин, всю подробную информацию можно узнать на сайте общественной приёмной партии.