Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой провёл личный приём граждан

В приоритетном порядке он рассмотрел вопросы, с которыми обратились члены семей участников специальной военной операции и военнослужащие.

В Мурманске провели личный приём граждан. На вопросы заявителей отвечали председатель облдумы Сергей Дубовой, исполняющая обязанности министра Госжилстройнадзора Элина Акулова, руководитель Мурманского филиала фонда «Защитники Отечества» Жанна Макарова и начальник управления Ленинского округа Вера Павлова.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Такие приёмы крайне важны, а вопросы, которые на них озвучивают, требуют безотлагательного принятия мер. Стараюсь вопросы предварительно коллегиально рассмотреть, чтобы дать человеку ответ и оказать поддержку».

Круг вопросов, которые выслушал Сергей Михайлович, в основном, касались просьб о содействии в решении жилищно-коммунальных проблем, ненадлежащей работы управляющих компаний, благоустройства придомовых территорий.

Также на встрече обсудили обращение заявителя с законодательной инициативой, которая касалась расчёта стажа для присвоения звания ветерана труда работающим пенсионерам.

По всем обращениям были даны консультации, все вопросы находятся на личном контроле председателя региональной Думы.

Виктор
28.11.25 23:55
Хорошая программа! Николай - молодчина)) Немного много у Светланы было слов, не соответствующих реальности - например, о 62% регулярно занимающихся спортом и физкультурой... При всём этом (если бы бы
Комментарий к новости:Светлана Наумова и Александр Зубко: о спортивных новинках декабря
Антонина
18.11.25 23:50
Здравствуйте! Как получить приглашение для ребенка-инвалила на губернаторскую елку? *** Антонина, странно, что Вы разместили свой вопрос на информации 2016 года. Получить приглашение на новогоднюю
Комментарий к новости:Губернаторские новогодние ёлки ждут юных северян
Константин Петрович
13.11.25 08:32
Какая прекрасная журналистская успокоительная пилюля. Хоть бы сослались на то, что это депутаты или правительство региона говорит, а то от себя выдали. Надо было обосновать и своё утверждение, что
Комментарий к новости:Несмотря на текущие трудности, в 2026 году в Мурманской области прогнозируется рост ключевых экономических показателей
