Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой провёл личный приём граждан

В приоритетном порядке он рассмотрел вопросы, с которыми обратились члены семей участников специальной военной операции и военнослужащие.

В Мурманске провели личный приём граждан. На вопросы заявителей отвечали председатель облдумы Сергей Дубовой, исполняющая обязанности министра Госжилстройнадзора Элина Акулова, руководитель Мурманского филиала фонда «Защитники Отечества» Жанна Макарова и начальник управления Ленинского округа Вера Павлова.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Такие приёмы крайне важны, а вопросы, которые на них озвучивают, требуют безотлагательного принятия мер. Стараюсь вопросы предварительно коллегиально рассмотреть, чтобы дать человеку ответ и оказать поддержку».

Круг вопросов, которые выслушал Сергей Михайлович, в основном, касались просьб о содействии в решении жилищно-коммунальных проблем, ненадлежащей работы управляющих компаний, благоустройства придомовых территорий.

Также на встрече обсудили обращение заявителя с законодательной инициативой, которая касалась расчёта стажа для присвоения звания ветерана труда работающим пенсионерам.

По всем обращениям были даны консультации, все вопросы находятся на личном контроле председателя региональной Думы.