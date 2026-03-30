Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой провёл личный приём граждан

В приоритетном порядке были рассмотрены вопросы, с которыми обратились члены семей участников специальной военной операции и сами военнослужащие.

На площадке Штаба общественной поддержки состоялся личный приём граждан по вопросом жилищно-коммунального хозяйства. Во время него было рассмотрено 7 обращений членов семей участников СВО из Мурманска и Кольского округа.

Глава регионального парламента Сергей Дубовой подчеркнул, что визит в общественную приёмную обычно связан с острой и неотложной проблемой.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Считаю, что эти приёмы крайне важны, людям надо помогать».

Заявители просили оказать содействие в решении жилищно-коммунальных проблем, в основном касающихся взаимодействия с недобросовестными управляющими компаниями. Это уборка и ремонт подъездов, залитие квартир из-за протечек кровли.

Также у граждан есть жалобы на вырубку деревьев без соответствующего разрешения, обращение о подключении земельных участков к централизованной системе водоснабжения, обращение по вопросу процедуры перерасчёта услуг ЖКХ.

Заявителям также отвечали на волнующие вопросы министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области Зинаида Середа, её заместитель Элина Акулова и руководитель Мурманского филиала фонда «Защитники Отечества» Жанна Макарова.

После консультаций все вопросы находятся на личном контроле председателя региональной Думы.