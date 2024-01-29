Председатель Мурманской областной думы Сергей Дубовой провёл приём граждан

Встречи между властями и горожанами проходят регулярно. Люди чаще обращаются за помощью в решении тех или иных проблем, но иногда неравнодушные северяне выступают с интересными инициативами.

Например, на встрече с Сергеем Дубовым на повестке дня была тема СВО, поддержка военных и их семей. Северян волную вопросы получения материальных выплат, оказания адресной психолого-терапевтической помощи, а также возможность прохождения курсов по управлению беспилотников.

К слову, о последнем, на встрече было анонсировано специальное обучение, которое стартует через месяц в Мурманском строительном колледже имени Момота.

Вадим Милиев, директор Мурманского строительного колледжа им. Н.Е. Момота: «Если ты управляешь коптером весом более 153 граммов, то ты обязан получать профессию оператор БПЛА. Для этого необходимо пройти обучение в 256 часов. Это большая программа, как для профессии сварщика или любой другой рабочей специальности. Но можно пройти модульное обучение: просто взлёт и посадка. Это будет дополнительное образование».