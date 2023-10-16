Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой провёл приём граждан вместе с региональным уполномоченным по правам человека Михаилом Шиловым

Встреча с жителями региона – важный процесс работы политиков. Благодаря такому формату общения удаётся решать серьёзные проблемы.

Сегодня председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой провёл приём граждан вместе с уполномоченным по правам человека в Мурманской области Михаилом Шиловым.

Время диктует актуальные темы. Сейчас всё больше северян интересуются мерами поддержки, которые доступны участникам специальной военной операции и их семьям. Вопросов много, а ответы на них могут дать только ответственные лица.

Сергей Ильин-Непомнящий, ветеран боевых действий: «Это достаточно актуально, назрело. И она уже должна была быть полгода назад реализована. Но не всё зависит от людей, которые её создают».

Сергей Ильин-Непомнящий пришёл на консультацию вместе с другими участниками СВО из Мурманской области. Получить бесплатно земельные участки планируют многие военнослужащие. Также их интересуют и другие вопросы.

Михаил Шилов, уполномоченный по правам человека в Мурманской области: «Здравоохранения, земельных участков, поиска близких и родных на территории Украины. Вопросы непраздные. К сожалению, у нас с июля не было обменов военнопленными. Сейчас планируется достаточно большой обмен. В том числе приходят дети, матери, сёстры и спрашивают, включены ли в списки на обмен родственники. Разумеется, будем уточнять эти данные».

Кроме мер поддержки для участников СВО в этот раз на приёме граждан обсуждали возможность расширения направлений распоряжения средствами регионального маткапитала. А ещё северяне предлагали свои идеи. Например, к председателю областной Думы обратилась представитель частной школы.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы, первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия»: «Вопрос такой: как воспользоваться льготами, о которых сказал президент. Горячее питание у детей с 1-го по 4-й класс во всех школах, а частная под этот указ не попадает. Как это реализовать? Послушаем сегодня заявителя, чтобы с министром образования и науки Дианой Кузнецовой, как этот вопрос решить».

Приём граждан - практика многолетняя. И каждый житель Мурманской области может записаться на него, чтобы получить консультацию по интересующим вопросам.