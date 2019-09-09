Председатель областной Думы Сергей Дубовой принял участие в выборах губернатора Мурманской области

Не остался в стороне от события, которое определяет вектор, как будет жить регион в ближайшие 5 лет, и глава областной думы Сергей Дубовой.

Сергей Дубовой пришёл на избирательный участок в посёлке Видяево. Он руководил этим муниципальным образованием в течение десяти лет. По словам Дубового, ему всегда важно было определять будущее Видяево делом. Визит на избирательный участок - верный способ показать, что человеку не всё равно, какой будет жизнь на Севере.