Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами обсудил вопросы развития Северного морского пути

Михаил Мишустин, председатель правительства Российской Федерации: «По поручению Президента России создаётся Главное управление Северного морского пути. Его основной целью станет организация прохода судов, включая выдачу и отзыв разрешений на эту деятельность».

Помимо огромного транспортного значения, арктическая артерия важна и для военных. Прежде всего, Северного флота.

Михаил Мишустин, председатель правительства Российской Федерации: «По поручению Президента России создаётся Главное управление Северного морского пути. Его основной целью станет организация прохода судов, включая выдачу и отзыв разрешений на эту деятельность».

Глава правительства обратился с просьбой к вице-премьеру Александру Новаку лично проконтролировать все задачи по развитию Северного морского пути. На совещании было также заявлено о необходимости планирования текущих и будущих изменений в бюджет для реализации задач развития Севморпути.

По состоянию на июль грузопоток по маршруту СМП превысил план на 5%.