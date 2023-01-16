Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о порядке финансирования работ по разработке и запуску цифровой экосистемы Севморпути

Речь идёт о создании «ледового навигатора», позволяющего с высокой точностью проложить безопасный маршрут в постоянно изменяющихся условиях Северного Ледовитого океана.

В 2023–2024 годах из федерального бюджета на эти цели будет выделена субсидия почти в 4 млрд рублей. Создание цифровой экосистемы включает в себя установку бортовых автоматизированных информационно-измерительных комплексов на судах в акватории СМП, а также самолётах и вертолётах ледовой разведки. Предполагается, что благодаря данным таких комплексов удастся повысить точность оценки метеорологической и навигационной обстановки. Сформированный массив информации о погодных условиях, расположении судов и ледоколов, загруженности портов попадёт на Единую платформу цифровых сервисов СМП, где с ним смогут работать зарегистрированные пользователи – грузоперевозчики, судовладельцы, капитаны судов и страховщики.

Создание цифровой экосистемы планируется завершить к середине 2025 года. На базе созданной информационной платформы будут оказываться логистические услуги судоходным компаниям, использующим Северный морской путь. Речь идёт, в том числе, об оформлении разрешений на проход судов, мониторинге, диспетчеризации, управлении работой флота.