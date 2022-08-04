Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил план развития Северного морского пути до 2035 года

Это важнейший транспортный коридор национального и мирового значения.

Это важнейший транспортный коридор национального и мирового значения.

Правительство продолжает работу над созданием инфраструктуры Северного морского пути. Главная цель этой работы – обеспечить надежную и безопасную перевозку грузов и товаров для людей, живущих в районах Крайнего Севера, а также создать условия для реализации инвестиционных проектов в Арктической зоне страны. Всего запланировано провести 150 мероприятий, в том числе создание морских перегрузочных комплексов сжиженного природного газа в Камчатском крае и Мурманской области, порта-хаба для организации транзитных перевозок во Владивостоке. Также планируется строительство транспортно-логистического узла в морском порту Корсаков на Сахалине, развитие Мурманского и Архангельского транспортных узлов.

Общий объём финансирования составляет почти 1,8 трлн рублей.

Северный морской путь – кратчайший водный маршрут между европейской частью России и Дальним Востоком.

«Это надёжный морской маршрут, широко востребованный бизнесом и, конечно, людьми, которые живут в Арктике и на Дальнем Востоке», – подчеркнул Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами 1 августа.

Разработка плана развития Северного морского пути – одно из поручений Президента РФ по итогам совещания о вопросах развития Арктической зоны России, состоявшегося в апреле 2022г.