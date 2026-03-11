День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.03.26 19:30
Председатель регионального отделения РВИО в Мурманской области подвела итоги работы за 2025 год
Глава региона Андрей Чибис встретился с председателем отделения Российского военно-исторического общества в Мурманской области Татьяной Вялой, чтобы обсудить итоги деятельности за прошлый год, а также узнать о планах на этот.
Татьяна Вялая сообщила, что состав членов общества был серьёзно обновлён, среди участников остались только самые активные и инициативные. Также собран полностью новый совет регионального отделения, в который вошли 7 человек. Среди них историки, краеведы, руководители музеев и библиотек, готовые развивать российское военно-историческое общество в Мурманской области.
Андрей Чибис в свою очередь акцентировал внимание на вовлечении молодёжи в такую работу, в том числе в поисковые экспедиции.
На встрече были озвучены достижения за 2025 год и планы на 2026-й.
