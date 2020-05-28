Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил разобраться с дракой школьниц в Мурманске

Напомним, недавно потасовка подростков, которая случилась в заполярной столице в марте 2019 года, стала темой ток-шоу на одном из федеральных каналов.

В эфире участвовали школьницы, их родители и люди, которые снимали избиение. Нападавшая заявила, что не считает себя виновной, а драка произошла по инициативе обеих. Маме пострадавшей девушки было отказано в возбуждении уголовного дела, потому что подозреваемая ещё не достигла возраста ответственности.

Однако пострадавшая школьница сказала, что уже больше года восстанавливается после избиения. Теперь в ситуации будут разбираться следователи.