Председатель Совета директоров Михаил Зуб прикинулся журналистом, чтобы дойти до президента

Среди более чем полутора тысяч журналистов, зарегистрированных на пресс-конференцию Владимира Путина, нашёлся один подставной корреспондент, который, впрочем, отстаивал интересы Мурманского рыбокомбината. Михаил Зуб, бывший генеральный директор этого предприятия, предпринял попытку разъяснить президенту своё видение, почему не дают развиваться береговой рыбопереработке противоречивые законы и высказал свои предложения по тому, как седлать рыбу на прилавках магазинов дешевле курицы.

Чтобы попасть на пресс-конференцию к Владимиру Путину, президенту страны, и задать ему свой вопрос председатель Совета директоров Мурманского рыбокомбината Михаил Зуб, представился журналистом одного из интернет-изданий. И как ни странно, несмотря на то, что обман в последствии открылся, поговорить с главой государства руководителю рыбоперерабатывающего предприятия удалось.

- Делайте со мной что хотите! Я пришёл сюда незаконно. Сделался журналистом, - эмоционально заявил Михаил Зуб, председатель Совета директоров ОАО «Мурманский рыбокомбинат». - Мы фактически три года землю жуем зубами, мы рвёмся для того, чтобы выжить. Мы знаем, как повернуть дальневосточную рыбу, чтобы рыба по 52 рубля с Дальнего Востока была по 80 рублей, а не продавалась по 300. Мы должны продавать рыбу так же как курицу.

После такого смелого шага зал зааплодировал. К тому же Михаил Зуб умудрился даже передать президенту 400 страниц текста с аналитикой и предложениями, как исправить ситуацию в перерабатывающем секторе, который в Мурманске пребывает в стадии застоя.

Владимир Владимирович обещал, что бумаги обязательно будут использованы при подготовке профильного совещания.

- В принципе я вас приглашу на одно из таких производственных совещаний, чтобы послушать и рыбопереработчиков и рыбодобытчиков, - сказал Владимир Путин, президент Российской Федерации. - Проблема в целом мне понятна, мы ей занимаемся и будем вместе с вами это делать. И мои симпатии больше на вашей стороне сегодня.

Напомним, Мурманский рыбокомбинат после введения эмбарго на ввоз зарубежной рыбы, а предприятие последние годы было ориентировано на переработку свежей мойвы с наливных судов, попало в сложную ситуацию и фактически боролось за выживание. Но недавно прошла ещё одна новость. Компания, нашла инвесторов и собирается строить новый корпус для переработки уже донных пород рыб - трески, пикши, сайды и дальневосточного минтая, которого предлагают везти в столицу Заполярья по Северному морскому пути. Помочь переработчикам вызвались в городском Совете депутатов, ведь для возведения цехов нужна земля, которую власти готовы предоставить.

- Решение уже принято в ноябре, на 41-м заседании горсовета и сегодня мы проговорим дальнейшие перспективы развития предприятия, - сказал Дмитрий Филиппов, глава муниципального образования город Мурманск.

Возить рыбу через всю страну, чтобы перерабатывать в Мурманске, идея немного странная, но судя по отклику экспертов, вполне реальная. А вот то, что на полученные инвестиционные квоты бизнесмены собираются построить три промысловых судна, звучит куда более здраво. Учитывая современные технологии в этой отрасли, несколько морских тралов вполне способны загрузить предполагаемые мощности в 150 тонн в сутки.