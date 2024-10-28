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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.10.24 19:30

Председатель Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин принял участие в «Арктическом диалоге» МАУ

Григорий Карасин, председатель комитета Совета Федерации по международным делам: «Всё сияет, все улыбаются. Самое главное – это человек. Это не стены, не здания, хотя это тоже играет, конечно, свою роль».

Встреча с российским дипломатом Григорием Карасиным стала важным событием для студентов Мурманского арктического университета. Ведь нечасто гости такого уровня, посещая столицу Заполярья, находят время на общение с молодёжью. Однако, в рамках «Арктического диалога» это стало возможно. Ребята узнали о работе дипломата по всему миру. Рассказал Карасин и о председательстве в комитете Совета Федерации по международным делам, участии в саммите БРИКС.

Григорий Карасин, председатель комитета Совета Федерации по международным делам: «Саммит «БРИКС» в Казани превратился в праздник здравомыслия в международных делах. Точка зрения нашего президента и нашей общественности относительно того, что нужно делать мир многополярным, справедливым, без санкций, без преследований, без вмешательства во внутренние дела - она возобладала».

Также мурманская молодёжь поинтересовалась у дипломата, который является сенатором в Совете Федерации от Сахалинской области, возможно ли попасть на учебную практику в его регионе.

Григорий Карасин, председатель комитета Совета Федерации по международным делам: «Договориться о том, чтобы студенты ездили и стажировались или принимали участие в совместных мероприятиях, вполне возможно. Ничего невозможного нет».

Помимо МАУ делегация комитета Совета Федерации по международным делам посетила ключевые объекты и предприятия Мурманска. Ведь развитию Арктики сегодня отводится особая роль. И гостям продемонстрировали масштабы развития проектов нашего региона.

Елена Дягилева, сенатор Российской Федерации от Мурманской области: «Арктика – это ключевой стратегический проект нашей страны. И как Владимир Владимирович Путин отметил, а это прекрасная фраза об Арктической зоне Российской Федерации, что Россия будет прирастать Арктикой. Также мы побывали на наших крупных предприятиях: в Белокаменке «НОВАТЭКе», в новом порту «Лавна». Коллеги, конечно, впечатлены масштабами того, как сегодня развивается наша страна. Какие крупные, мощные проекты есть в Мурманской области».

Григорий Карасин, председатель комитета Совета Федерации по международным делам: «Такие грандиозные проекты реализуются именно здесь, в Мурманской области. И заодно мы пообщались с людьми, которые составляют самое главное достояние вашей области. И поэтому мы уезжаем одухотворенные».

Отметим, что сейчас на Крайнем Севере делается упор на передовые технологии и взращивание профессиональных кадров.

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Евгений
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Сергей
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Очень полезное начинание. Сбер вообще неплохо умеет реализовывать подобные истории.
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Вупи Голдберг
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Чего их искать, они все яндекс такси да маршрутках гоняют. Дилжоны, Нуржоны и прочие джоны. Не Мурманск, а Шервудский лес какой то.
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