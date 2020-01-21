Председатель Совета Федерации провела рабочую встречу с губернатором Мурманской области

Участники беседы обсудили реализуемые в регионе проекты, итоги 2019 года и планы работы на текущий год.

Валентина Матвиенко отметила, что уже почти год прошёл с момента начала работы Андрея Чибиса в регионе.

«Год завершили хорошо, по национальным проектам Мурманская область в числе передовиков», - сказал губернатор. Он проинформировал председателя СФ о ряде реализуемых в регионе проектов.

Андрей Чибис поблагодарил Совет Федерации за твёрдую принципиальную позицию по защите интересов субъектов РФ. «Для арктических регионов это особенно важно», - сказал он.