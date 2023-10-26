Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подписала постановление о государственной поддержке социально-экономического развития Мурманской области

Документ принят по итогам Дней региона в верхней палате парламента, которые состоялись в начале октября.

При подготовке проекта федерального бюджета на 2025 год и на плановый период до 2027 года предложено включить в него оснащение оборудованием и мебелью нового корпуса Мурманского областного онкологического диспансера и зданий Центральной районной больницы Североморска после капитального ремонта.

Кроме того, будет поднят вопрос о включении в федеральную адресную инвестиционную программу нескольких объектов – реконструкцию Дома культуры моряков, строительство крытого физкультурно-оздоровительного комплекса и быстровозводимого спортивно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном и тренажёрным залом в Мурманске.

К 80-й годовщине победы в Великой Отечественной войне будет проработана возможность реконструкции и благоустройства территории мемориального комплекса защитникам советского Заполярья. Также из документа следует, что федеральному правительству с участием правительства региона будет предложено решить вопрос подъёма и утилизации затонувших судов в акватории Кольского залива.

Министерству науки и высшего образования совместно с Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики предстоит рассмотреть предложения по софинансированию капитального ремонта 43 зданий 15 различных образовательных организаций области.

Постановлением Совета Федерации также поддержано и принято предложение региона по проведению на территории Заполярья эксперимента по вовлечению в коммерческий оборот уловов водных биологических ресурсов, добытых рыболовами-любителями.

Напомним, Дни Мурманской области в Совете Федерации состоялись с 9 по 11 октября. В них приняла участие делегация во главе с губернатором также в её составе работали депутаты областной Думы.