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День за днём с «Арктик-ТВ»16.10.17 19:30

Представителей мурманской делегации Всемирного молодёжного форума окрестили «медвежатами»

Более 50 тысяч участников из 183 стран мира съехались в Сочи на Всемирный молодёжный форум. Студенты, волонтеры, молодые политики -все те, кто готов формировать будущее планеты сегодня. Рассуждать о глобальных проблемах, искать пути их решения в непосредственной молодёжной обстановке отправились и представители Мурманской области.

Поддержать мурманскую делегацию отправилась и глава региона Марина Ковтун.

- Мои дорогие, я очень рада вас видеть - молодых, с искрящимися глазами,  - приветствует делегацию региона Марина Ковтун, губернатор Мурманской области. - Шла и думала, как мои будут одеты, как будут выглядеть. А вы молодцы, вы замечательно выглядите! Судя по вашей готовности, вы просто во всеоружии.

Участникам молодёжного форума предстоит работать на самых разных площадках в течение трёх дней. Научные конференции, спортивные состязания, культурные мероприятия и дискуссии, каждый выбирает ту сферу, в которой считает себя специалистом.

Участники из Заполярья намерены увезти с собой полезные контакты и новые знания. А о себе оставить только хорошее впечатление. В волонтерской деревне северян дружелюбно окрестили «медвежатами» за волонтерскую форму со снежинками.

- Это неоценимый опыт, возможность представить наш регион, нашу страну,  - говорит Алёна Лянгазова, мурманчанка, волонтёр Всемирного молодёжного форума. – Мы делаем вместе нужное и важное дело.

Организаторы форума говорят, что именно в Сочи самая активная молодёжь из разных стран мира разработает образ будущего всей Земли. Представители мурманской делегации должны внести в неё частичку Заполярья, рассказав о своём видении завтрашнего дня.

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