Представители администрации города Мурманска приехали проверить качество отремонтированной дороги на Северном проезде

Результат их неприятно удивил.

Дорога в районе дома №25 на Северном проезде уже практически полностью готова к сдаче в эксплуатацию. Однако подрядчик грубо нарушил условия укладки нового асфальта, положив покрытие вокруг одного из автомобилей, стоявшего напротив многоэтажки. По-хорошему, в такой ситуации внедорожник должен был отогнать либо хозяином, либо с помощью эвакуатора, однако, этого сделано не было.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Такие машины оказываются в зоне работы, это не первый случай и даже не десятый. Если мы не можем найти владельца, то эта машина, соответственно, перемещается. И речь идёт не о перемещении на штрафстоянку, речь идёт о временном перемещении автомобиля для продолжения работ на том месте, где автомобиль стоял. Мы этим занимаемся регулярно, поэтому задача не представляет трудности».

По словам главы, подрядчик и заказчик оказались не в состоянии решить такую, казалось бы, элементарную задачу, как эвакуация машины. Заказчик не оказал содействия, а подрядчик вместо того, чтобы приостановить работы, заасфальтировал всё вокруг припаркованного автомобиля. Ситуация анекдотическая, однако, главе администрации города не до смеха.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Пострадает и подрядчик, пострадают и представители заказчика. Я их накажу».

Если не учитывать ситуацию с автомобилем, то других вопросов к работе дорожников нет. Реконструкция покрытия проезжей части практически завершена, вскоре строители приступят к асфальтированию тротуара. Полностью объект должен быть сдан к середине августа.