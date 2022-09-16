Представители администрации города посещают школы с проверкой

В филиале школы №27 на Кольском проспекте, 140б учатся особые дети. Когда ребёнку трудно самостоятельно передвигаться или он испытывает другие трудности во время обучения, ему просто необходима особая среда. По программе «Arctic schools» в школе отремонтирован спортзал, полностью заменена система теплоснабжения, а также обустроена безбарьерная среда.

Новшества во врем визита в учреждение оценил глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин: «85 детишек, которые здесь учатся, без создания безбарьерной среды просто не смогут посещать учебные заведения. Но мы – мы делаем всё, чтобы было комфортнее учиться, есть правда несколько моментов, на которые мы обратили внимание, займёмся ими в следующем году. Это и асфальт, и кровля. Мы её посмотрим, в некоторых местах она течёт. Но костяк всего процесса, конечно же, коллектив».

На долю педагога в такой школе выпадаете много сложной работы, однако трудовой коллектив заведения со всем справляется. Стараясь во всём помочь своим воспитанникам, учителя следят за тем, чтобы юные мурманчане ни в чём не нуждались.

Вера Лисичкина, директор филиала школы №27 г. Мурманска: «Мы стараемся, по возможности, приобретать необходимое им оборудование, хотя бы для передвижения, для того чтобы обеспечить их жизненные потребности. Приобретаем и специализированную учебную мебель, и специальные средства технического обучения».

К примеру, если ребёнок большую часть времени находится в инвалидной коляске, то и учится он за специальной, регулируемой партой. Учебный процесс в 27-й школе практически такой же, как и везде – ребята, по возможности, участвуют в конкурсах, занимаются творчеством и спортом, радуют своих родителей оценками.