Представители Баренц-региона обменялись информацией по преодолению пандемии

Области, входящие в Баренцев регион сотрудничают друг с другом уже несколько десятков лет. Вместе решают проблемы и работают над общими проектами. Каждый год их представители встречаются, чтобы обсудить возможные направления дальнейшего сотрудничества. В этом году из-за пандемии лицом к лицу пообщаться не удалось, вместо этого решили провести онлайн-конференцию.

Инициатором онлайн-сессии с участием руководителей и представителей Баренцева региона стал Андрей Чибис. Губернатор Мурманской области выступил на мероприятии с докладом.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Я считаю, что нужно нам всем вместе обсуждать то, что мы делаем, как мы делаем в нашем Баренц-регионе. Потому что вирус-вирусом, но мы фактически приходим к такому повседневному образу жизни, продолжаем активно развивать экономическое сотрудничество, продолжаем активно заниматься развитием экономики и, понимая, что вирус с нами на достаточно долгий период времени, мы должны просто к этому приспособиться и быть ещё сильнее и активнее».

Андрей Чибис рассказал коллегам из соседних регионов о том, как на сегодняшний день обстоят дела с пандемией в Мурманской области. В том числе глава региона поделился опытом ликвидации очага заражения на строительной площадки в Белокаменке. Там, напомним, на сегодняшний день остались около 30 человек больных коронавирусом. Они изолированы и долечиваются.

О том, как обстоят дела с распространением вируса на территории их регионов, рассказали и другие участники конференции.

Элизабет Вик Аспакер, губернатор Тромсё и Финнмарка (Норвегия): «У нас всего 252 заражённых человека. Хотя было сделано 20 тысяч тестов в университете Тромсе. И вчера у нас только один человек оказался заражённым. Но вопрос, готовы ли мы к данной пандемии? Я думаю, и да, и нет. Местные сообщества разработали планы, но у них недостаточно оборудования для контроля инфекции. Как в больницах, так и в местных системах здравоохранения».

Ларс Лустиг, губернатор Вестерботтена (Швеция): «Если говорить о самых больших сложностях в Вестерботтене, то это такие: в середине апреля мы увидели различные тенденции, касающиеся наличия средств индивидуальной защиты. При этом правительство региона провело закупки, и, во-вторых, мы столкнулись с проблемой защиты пожилого населения, особенно находящихся в домах престарелых. И у нас достаточно хорошо это получилось. И я думаю, что это самое важное».

Практически все представители Баренц-региона столкнулись с теми или иными экономическими последствиями пандемии. Например, регионы несут потери в связи с отменой международного авиа- и железнодорожного сообщения, в сложных условиях оказались малый бизнес и сфера услуг. Также наблюдается рост безработицы. Об этом, в частности, сообщил губернатор Финского Кайнуу Пенти Малинен.