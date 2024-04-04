Представители экстренных ведомств провели в Кольском районе двухдневные учения

В первый день спасатели совершили лыжный переход со снаряжением к месту установки полевого лагеря и организовали пункт приёма пострадавших.

Следующим важным этапом стал поиск. Участникам необходимо было найти место условного нахождения человека, попавшего в беду, оказать ему первую помощь, а также эвакуировать в базовый лагерь.

Все этапы учений спасатели отработали не только днём, но и в тёмное время суток.

Во второй день задачу усложнили. Группе необходимо было, оказав первую помощь, организовать спуск пострадавшего по скальному рельефу с помощью альпийского снаряжения.

В тренировке приняли участие 8 профессиональных аварийно-спасательных формирований региона и студенты Мурманского арктического университета.