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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)05.04.22 19:30

Представители ФССП провели рейд по мурманским подъездам, в которых провели некачественный ремонт

Подъезд дома номер 20 по проспекту Ленина не всегда был таким нарядным. Приведение его в порядок через суд добились собственники квартир. К слову, вот так лестничные пролеты выглядели до начала ремонтных работ. По словам местных жителей, это ещё не самые страшные фотографии.

Ольга Копытина, ведущий судебный пристав отдела судебных приставов Октябрьского округа города Мурманска: «При проверке было установлено, что решение суда исполнено управляющей компанией в полном объёме, требования исполнительного документа о выполнении ремонтных работ по косметическому ремонту подъезда №8 дома 20 по проспекту Ленина. В результате проверки было установлено, что требования исполнены в полном объёме, исполнительное производство будет окончено в соответствии с фактическим исполнением».

А вот на проспекте Ленина, 44, куда так же отправились с проверкой приставы, проблемы были менее радостными. В подвале отсутствовали приборы учёта, а на некоторых трубах теплоизоляция. Устранить такие недочёты явно проще, чем ремонтировать целый подъезд.

Нередко суд остаётся последней инстанцией, чтобы добиться исполнения своих обязанностей от управляющих компаний, так что такие рейды приставов носят системный характер.

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