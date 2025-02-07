Представители Госавтоинспекции региона встретились с руководителями организаций, занимающихся перевозками групп детей автобусами

Во время встречи начальник отдела Госавтоинспекции по городу Мурманску Дмитрий Либгард напомнил о требованиях, предъявляемых к перевозке детей.

Особое внимание такие предприятия должны уделять контролю технического состояния транспортных средств, наличию у них исправных тахографов, ремней безопасности, а также правильности подачи уведомлений на организованную перевозку детей, их документальному оформлению и срокам.

Во время встречи начальник отдела Госавтоинспекции по городу Мурманску Дмитрий Либгард напомнил о требованиях, предъявляемых к перевозке детей.

Дмитрий Либгард, начальник отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Мурманску: «Когда предоставляется информация не в полном объёме, то это, во-первых, неправильно, а во-вторых, ответственность должна быть у вас, как у перевозчиков, у инициаторов, у комитета по образованию, чтобы тоже наводить там порядок среди директоров школ, которые организуют все перевозки».