Представители команд юкигассен обсудили планы на новый сезон

Представители команд юкигассен обсудили в стенах Дома молодежи планы на новый сезон. Первые снежные сражения начнутся совсем скоро, поэтому подготовка к ним идет уже полным.

В Мурманске только-только выпал первый снег, а поклонники игры в юкигассен или по другому снежных боев, уже активно готовятся к новому сезону. Впрочем, свои тренировки спортсмены не прекращали даже летом, а во время фестиваля «Гольфстрим», на котором были организованы соревнования по снежкам, использовали в качестве снарядов настоящие помидоры. Представители мурманской федерации, а это не только студенты, но и работающие молодые люди, всегда находят время и возможности для того, чтобы сразиться команда на команду.

В Доме молодежи поклонники снежных боев обсудили планы на новый сезон. Он стартует в январе со зрелищного международного турнира «Арктического кубка - 2019». В нем примут участие более 30 команд из разных регионов России, гости из Скандинавии: Норвегии и Швеции, а также Финляндии и Японии. Прием заявок уже стартовал.

Игровой год обещает быть увлекательным, например, к 23 февраля Мурманская федерация юкигасен планирует провести специальный турнир для представителей силовых структур он так и будет называться «Юкигасен в погонах».