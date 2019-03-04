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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)04.03.19 19:30

Представители КПРФ поздравили членов Всероссийского женского союза «Надежда России» с приближающимся праздником 8 Марта

Возрождая первоначальные традиции этого дня, торжественная встреча запомниться участникам, прежде всего, политической подоплёкой, а не цветами и конфетами.

Исторически 8 марта - день солидарности женщин всего мира в борьбе за равные права носил только политический характер и не был выходным днём.  С середины 60-х годов прошлого века он начал меняться и превратился в праздник весны, цветов и конфет. Но, по мнению мурманских коммунистов, проблемы эмансипации женщин вновь становятся актуальными.

«Мы поздравляем женщин, но мы понимаем, что и сегодня требуется борьба за женские права, - отмечает в приветственном слове Михаил Антропов, член фракции КПРФ в Мурманской областной Думе. - Сегодня в стране (это официальные данные) оплата за равный труд для женщин составляет всего лишь 70 процентов от оплаты труда мужчин. Сегодня под серьёзной угрозой наши семейные ценности - сама семья».

Как прозвучало во время встречи, многие семьи в России находятся за чертой бедности, отсюда и проблемы с демографией в стране. Женщины просто боятся заводить детей. Однако, в Мурманской области эти страхи представительниц прекрасного пола стараются нивелировать, выплачивая дополнительные пособия.

«В Мурманской области вопросы семей решаются лучше, особенно это касается рождения вторых, третьих и последующих детей, - отмечает Татьяна Ковалёва, председатель Мурманского отделения Всероссийского женского союза «Надежда России». - У нас больше региональная добавка, чем в других регионах. У нас много всего сделано для того, чтобы женщины шли и не боялись рожать второго ребёнка».

Несмотря изменение самой сути праздника, от нынешнего его формата и сложившихся традиций, он не стал хуже. В преддверии 8 марта мужчины поздравляют своих любимых с этим прекрасным весенним днём.

«Я хотел бы от себя лично поздравить всех женщин н наступающим Днём восьмое марта, - говорит Андраник Мусатян, директор телекомпании «Арктик-ТВ». - Фактически на сегодняшний день этот праздник так пышно и серьёзно празднуется только в нашей стране. Но будем считать, что весь мир развивается по спирали,  когда-нибудь спираль подойдёт опять к первоначальной точке и снова весь мир будет отмечать этот прекрасный день».

На торжественной встрече с членами Всероссийского женского союза «Надежда России» представители регионального отделения КПРФ наградили отличившихся женщин, тех, которые нашли своё призвание в волонтёрском движении, кто заботиться о других, не жалея сил и времени, тех, кто прививает подрастающему поколению высоконравственные  цели и убеждения.

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