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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.03.23 19:30

Представители крупной национальной турфирмы, запустив пилотный проект «Экспедиции к лучшим традициям», решили стартовать с Мурманской области

Журналисты и представители тревел-индустрии приехали в Мурманск изучить возможности, которыми может с ними поделиться Кольский полуостров.

Этнотуризм как драйвер развития территорий – тема встречи, которая состоялась в Центре управления регионом. Событие организовано областным комитетом по туризму вместе с Национальным туроператором.

Александр Елисеев, председатель комитета по туризму Мурманской области: «Сегодня у нас важная встреча, потому что можно много говорить о повышении турпотока, о том, что приезжайте, приезжайте, но в первую очередь, важно создать туристический продукт, создавать инструктору, создавать то, ради чего приедут и где ждут туристов».

У этнотуризма есть еще одна позитивная составляющая. Развитие этой сферы с лучшей стороны, по мнению экспертов, повлияет и на сохранение культуры северных народностей, но гостям самобытность преподнесут интерактивно.

Один из крупных российских туроператоров запустил проект по популяризации путешествий внутри страны - «Экспедиции к лучшим традициям». Участие в нём принимают журналисты и представители тревел-индустрии. Стартовали участники в Мурманской области.

Оксана Булах, коммерческий директор национального туроператора «Алеан»: «Мурманская область – одна из самых креативных, с точки зрения туризма, и, наверное, самыми быстрыми шагами она идёт по привлечению турпотока и делает это очень нестандартно».

У участников делегации впереди много планов – увидеть северных оленей, пообщаться с представителями коренного населения - саами, уловить очарование севера. 

Олег Зотов, фотограф проекта «Экспедиции к лучшим традициям», г. Москва: «Я впервые в Мурманске. Я был в каких-то городах рядом, но в Мурманске впервые. Очень понравилось, конечно, очень повезло с погодой. Такое впечатление, что вы живёте в каком-то раю. Люди, когда побывали на севере, говорят, что всегда хотят вернуться ещё. В этом есть какая-то загадка севера. Будем её разгадывать».

После Кольского полуострова участники проекта отправятся в Карелию, Алтайский Край, Дагестан, Сахалин и другие уголки нашей необъятной родины.

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