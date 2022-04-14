Представители малого и среднего бизнеса Мурманска не теряют оптимизма в сложный экономический период

Телекомпания «Арктик-ТВ» выпускает серию сюжетов о бизнесе в Заполярье и расскажет, какие пути развития выстраивают мурманские предприниматели в условиях санкций.

В этот раз съёмочная группа посетила одну из баз отдыха в областном центре.

Сначала коронавирус, а теперь и санкционная политика - неприятные события, которые тормозят развитие гостевого или рекреационного бизнеса. Предприниматели понаходчивее переключались на внутренний рынок или ещё уже – жителей своего города. Тонко чувствовать настроения посетителей умеют и на одной из баз отдыха в черте Мурманска.

Екатерина Долматова, управляющая базой отдыха «Чунга-Чанга»: «У нас дружный, крепкий коллектив. Мы продолжаем развиваться, поток гостей не уменьшился. Также к нам приезжают и празднуют свои дни рождения. Проводим корпоративы, юбилеи, свадьбы. Ни одно мероприятие не обходится без развлекательной программы. У нас на базе работает профессиональная команда аниматоров, ведущих. Они могут провести любой праздник как для взрослых, так и для детей».

- Чем привлекает такое место посетителей?

- Прежде всего, это форма и качество.

Комплекс с видом на залив, один из самых оригинальных и продуманных в мелочах, есть у предпринимателей и своя антикризисная фишка, рассчитанная как на гостей из числа горожан, так и приезжих людей. Манящее словосочетание «Арктическая кухня», вызывает приятное желание попробовать местные блюда. К слову, продукты повара базы отдыха используют, в том числе и от заполярных производителей.

Екатерина Долматова, управляющая базой отдыха «Чунга-Чанга»: «У нас очень вкусная кухня. Всегда наисвежайшие отечественные продукты. Также прекрасная обширная барная карта. Всегда ждём всех к нам в гости».

Несмотря на трудные времена, грамотно выстроенный бизнес и забота о гостях всегда дают положительные результаты.