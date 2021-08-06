Представители мурманской администрации возложили цветы к мемориалу военным строителям

Каждое второе воскресенье августа военные строители вместе со своими гражданскими коллегами празднуют свой профессиональный праздник. Если углубиться в историю столицы Заполярья, то станет очевидным, что их вклад в развитие города переоценить невозможно. Именно усилиями строителей был возведён довоенный Мурманск, именно они возводили укрепления для обороны нашего края во время Великой Отечественной, именно они восстанавливали город из пепелища, которое осталось после вражеских авианалётов.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Город Мурманск за эти 105 лет всегда славился своими строителями, людьми, которые создавали и продолжают создавать жилые дома, промышленные объекты, объекты социальной сферы. Мы понимаем, что город Мурманск как город-порт, город-труженик и город-герой не был бы таким без строителей, без военных строителей».

Как нам рассказал глава администрации города, военные строители, занимаясь своими непосредственными обязанностями по возведению. объектов военного назначения, задействованы и в гражданской сфере. К примеру, именно усилиями военных будет построена одна из мурманских школ.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «У нас военные строители именно сейчас проектируют и строят. Например, комплексный контракт по проектированию и строительству школы в переулке Казарменном осуществляется военно-строительной компанией. Поэтому военные строители и сейчас продолжают традиции, заложенные в XX веке. Мы очень благодарны и город Мурманск, и мурманчане понимают, что строительная отрасль – она важна, прежде всего, для развития наших городов».

В преддверии праздника представители администрации города возложили цветы к мемориалу строителям, погибшим во время Великой Отечественной войны.

Напомним, этот памятник был открыт в 1974 году и представляет из себя стилизованную долговременную огневую точку, по образу тех, что возводились военными инженерами во время обороны Заполярья.