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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.06.24 19:30

Представители Мурманской области на Петербургском международном экономическом форуме заключили соглашения на 210 млрд рублей

Подписанные договоры касались строительства, развития рудно-сырьевой базы и судьбы кинотеатра «Родина».

Андрей Чибис на площадке ПМЭФ подписал соглашения на 210 миллиардов рублей. Об этом губернатор Мурманской области сообщил сегодня на еженедельном оперативном совещании: «На мой взгляд, сегодня нужно, прежде всего, заинтересовывать в движении вперед. Если мы будем создавать условия для развития, то центры экономической активности автоматом будут туда смещаться».

В Мурманскую область «придут» три федеральных застройщика, которые возведут более 450 тысяч квадратных метров жилья. Так, вскоре в областном центре появится несколько жилых микрорайонов, самый крупный из них «Берег Арктики». Кроме того, «НОВАТЭК» дополнительно поддержит реконструкцию старого здания кинотеатра «Родина», а также закупит новое оборудование для нового хирургического корпуса онкодиспансера и Мурманского индустриального колледжа.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Теперь это активное массовое жилищное строительство – это то, за что мы бились. И те налоговые льготы, которые мы предоставляем, дают этот стимул. На эти все новые стройки в полной мере будут распространены те правила «Арктической ипотеки», которая у нас стала действовать благодаря поддержке нашего президента».

Также на ПМЭФ подписали соглашение с «ФосАгро» по развитию рудно-сырьевой базы АО «Апатит».

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Объём инвестиций составит 160 миллиардов рублей для того, чтобы предприятие активно развивалось и база была увеличена».

«Сбер» на ПМЭФ решил присоединиться к проекту «Единая карта жителя Мурманской области», в котором на данный момент участвуют уже 48 тысяч жителей. Новый партнёр позволит расширить возможности, а держателям получать больше скидок.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Это позволит нашим жителям получать эту карту в офисе «Сбера», экономить на поездках в общественном городском транспорте, расплачиваясь этой картой».

На форуме тему развития Арктического региона затронул и Президент России. Владимир Путин во время пленарного заседания обратил внимание на развитие Севморпути, к логистическим возможностям которого теперь присматриваются ещё и представители Республики Казахстан.

«Основным проектом для нас является развитие так называемого Восточного полигона железных дорог, - сказал Владимир путин. - Востребованной глобальной артерией является Северный морской путь. В прошлом году по нему прошло 36 миллионов тонн груза, а в перспективе могут превысить 150 миллионов тонн.

Итогом ПМЭФ для делегации Мурманской области стало создание Международного Арктического форума «Арктика – территория диалога», который состоится в 2025 году. Соответствующее соглашение подписано с Фондом «Росконгресс».

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