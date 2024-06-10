Представители Мурманской области на Петербургском международном экономическом форуме заключили соглашения на 210 млрд рублей
Андрей Чибис на площадке ПМЭФ подписал соглашения на 210 миллиардов рублей. Об этом губернатор Мурманской области сообщил сегодня на еженедельном оперативном совещании: «На мой взгляд, сегодня нужно, прежде всего, заинтересовывать в движении вперед. Если мы будем создавать условия для развития, то центры экономической активности автоматом будут туда смещаться».
В Мурманскую область «придут» три федеральных застройщика, которые возведут более 450 тысяч квадратных метров жилья. Так, вскоре в областном центре появится несколько жилых микрорайонов, самый крупный из них «Берег Арктики». Кроме того, «НОВАТЭК» дополнительно поддержит реконструкцию старого здания кинотеатра «Родина», а также закупит новое оборудование для нового хирургического корпуса онкодиспансера и Мурманского индустриального колледжа.
Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Теперь это активное массовое жилищное строительство – это то, за что мы бились. И те налоговые льготы, которые мы предоставляем, дают этот стимул. На эти все новые стройки в полной мере будут распространены те правила «Арктической ипотеки», которая у нас стала действовать благодаря поддержке нашего президента».
Также на ПМЭФ подписали соглашение с «ФосАгро» по развитию рудно-сырьевой базы АО «Апатит».
Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Объём инвестиций составит 160 миллиардов рублей для того, чтобы предприятие активно развивалось и база была увеличена».
«Сбер» на ПМЭФ решил присоединиться к проекту «Единая карта жителя Мурманской области», в котором на данный момент участвуют уже 48 тысяч жителей. Новый партнёр позволит расширить возможности, а держателям получать больше скидок.
Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Это позволит нашим жителям получать эту карту в офисе «Сбера», экономить на поездках в общественном городском транспорте, расплачиваясь этой картой».
На форуме тему развития Арктического региона затронул и Президент России. Владимир Путин во время пленарного заседания обратил внимание на развитие Севморпути, к логистическим возможностям которого теперь присматриваются ещё и представители Республики Казахстан.
«Основным проектом для нас является развитие так называемого Восточного полигона железных дорог, - сказал Владимир путин. - Востребованной глобальной артерией является Северный морской путь. В прошлом году по нему прошло 36 миллионов тонн груза, а в перспективе могут превысить 150 миллионов тонн.
Итогом ПМЭФ для делегации Мурманской области стало создание Международного Арктического форума «Арктика – территория диалога», который состоится в 2025 году. Соответствующее соглашение подписано с Фондом «Росконгресс».