Представители Мурманской области стали лауреатами премии «Гордость нации – 2025»

В Вологде наградили победителей окружного этапа Всероссийской общественной премии «Гордость нации» по Северо-Западному федеральному округу.

Мурманскую область на мероприятии представили три лауреата, показав высокий уровень работы региона в сфере национальной политики. Дипломом лауреата II степени в номинации «За вклад в обеспечение гражданского единства и межнационального согласия» награждена директор Дома культуры Ленинского округа и заместитель председателя Мурманского отделения Ассамблеи народов России Елена Титаренко. Диплом лауреата III степени в номинации «За лучшие практики в сфере национальных отношений» получила заместитель татарского культурного общества «Якташ» Камилла Биккиняева. А дипломом лауреата II степени в номинации «За вклад в сохранение и развитие родных языков» отмечена руководитель Кольского отделения Ассоциации кольских саамов и член родовой саамской общины «Лопарская» Полина Харыбина.

Успех представителей Дома дружбы Мурманской области на таком высоком уровне показывает системную и эффективную работу по гармонизации межнациональных отношений.