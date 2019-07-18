Представители общественности Мурманска проверили ход строительства нового спортивного объекта

Ещё один современный и нужный объект появится в Ленинском округе Мурманска – многофункциональный спортивный стадион «Лапландия». Строительство идёт ускоренными темпами и уже в сентябре состоится его открытие. Заниматься спортом здесь смогут все желающие, в том числе люди с ограниченными возможностями здоровья. Для них здесь будут созданы условия, отвечающие требованиям комфортной городской среды.

Новый, комфортный и современный стадион, оборудованный для занятий разными видами спорта, физической культурой, фитнесом и даже оснащенный тренажерами. И всё это будет доступно и бесплатно для горожан. Мечта? Нет, реальность! Именно такое спортивное чудо строят сейчас около Семёновского озера, недалеко от детского центра «Лапландия». Представители регионального Минстроя, специалисты и общественники посетили объект, проверили ход работ, а по итогам внесли коррективы в проект.

«Есть видение проектировщика, есть видение представителей общественных организаций и инвалидов, есть видение производственного процесса, - отмечает Максим Рудь, и. о. министра строительства и территориального развития Мурманской области. - Совместив все эти точки мы примен необходимое решение».

На месте бывшего пустыря построят поле для мини-футбола с искусственной травой, вокруг которого устроят беговые дорожки со специальным покрытием, тренажерные площадки, зону для воркаута, территорию с песком для прыжков в длину и многое другое. Рядом со стадионом оборудуют универсальную площадку для спортивных игр.

«Пока идёт подготовка территории, - поясняет Ирина Вабищевич, руководитель управления капитального строительства Мурманской области. – Ведутся работы по выравниванию территории будущей универсальной площадки. На ней можно будет заниматься баскетболом, волейболом, настольным теннисом. Площадка размером 18 на 36 метров с универсальным покрытием».

А для людей с нарушениями зрения оборудуют тактильные дорожки, позволяющие ориентироваться на стадионе. Работы идут с опережением графика. По плану сдача должна была быть в октябре, но состоится на месяц раньше.

«Очень хорошо, что для принятия решений приглашают общественные организации инвалидов. Мы здесь может высказать свое мнение, поделиться опытом, рассказать, насколько это будет удобно, насколько будет доступно, - говорит Валентина Кислякова, председатель мурманского социально-благотворительного клуба родителей и детей-инвалидов «Надежда». – А сам факт того, что новый комплекс будет рядом с домом творчества «Лапландия», говорит о многом».

Стадион будет удобным для занятий спортом и воспитанникам детского центра «Лапландия». Расположенный в непосредственной близости от центра дополнительного образования, он позволит также проводить для ребят физкультурные мероприятия и соревнования.