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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)06.05.22 19:30

Представители общественной палаты Мурманской области продолжают знакомство с инициативными гражданами региона

Ранее общественники уже побывали в Кандалакше и Мончегорске. Накануне праздника Победы посетили и город воинской славы Полярный. А вот поднятые на встрече вопросы коснулись всего муниципального образования ЗАТО Александровск.

Представитель Ассоциации общественных советов при Общественной палате области Валентина Коськина неспроста выбрала эту дату для приглашения в ЗАТО Александровск гостей из столицы Заполярья. 5 мая 2008 года Полярному было присвоено почётное звание «Город воинской славы». Теперь этот день для общественников муниципалитета запомнится и ещё одним событием.

Валентина Коськина, председатель Общественного совета ЗАТО Александровск: «В первую очередь, рассматривая и обсуждая повестку этого расширенного заседания Общественной палаты, мы проявили инициативу, чтобы был поднят вопрос о награждении почётного гражданина города Полярного Армяниновой Людмилы Ивановны за активную общественную работу. Нас поддержали».

Поездка в муниципалитет для представителей Общественной палаты Мурманской области носит, скорее, ознакомительный характер. Александровский совет нуждался в детальной консультации от опытных коллег. 

Наталья Рашева, председатель Общественной палаты Мурманской области: «Гражданское общество может помогать власти в решении тех проблем, которые есть, выходить с инициативами. Власть слышит, власть хочет работать с нами, надо уметь донести. И такие встречи – это способ донесения инициатив до власти: местной, регионально, федеральной».

Это отметил и глава большого ЗАТО. Во время диалога руководитель муниципалитета признался, что открытием стали немногие, но ранее незамеченные властью проблемы. Их, так или иначе, необходимо взять на контроль.

Ильяс Мазитов, глава ЗАТО Александровск: «Раз существует такая потребность, нужно просчитывать. Не могу сказать, что это будет сделано, но как минимум, на это надо посмотреть».

Нелли Власова, заместитель председателя местного отделения общества «Дети войны», г. Полярный: «Мне понравилось, что более подробно объяснили, уже не будем столь голословны. Я лично буду объяснять, что для реализации всех планов необходимо досконально всё изучить, чтобы деньги не пропали, чтобы люди были довольны».

Члены Общественной палаты принимают участие в обсуждении многих региональных вопросов, помогают в решении частных проблем граждан и аккумулируют идеи и предложения общества. Следующая поездка делегации - встреча с местным советом и активистами планируются в ЗАТО Североморск.

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