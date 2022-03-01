Представители общественных организаций региона подписали обращение в поддержку Президента России Владимира Путина

Общественная палата Мурманской области не могла остаться в стороне событий, происходящих сегодня в стране и в мире.

Письмо в открытом доступе. В нём говорится о том, что гражданские активисты и руководители общественных организаций выступают против «незаконного, националистического режима, годами стравливавшего наши народы».

Подписать обращение может любой желающий. Около 3000 подписей уже собрано. Среди северян с поддержкой выступили представители казачества Игорь Гуменнной, спорта - Роман Кошелев, председатель Федерации спортивной борьбы, а также председатель региональной общественной палаты Наталья Рашева.

Юлия Величко, заместитель председателя Общественной палаты Мурманской области: «Мы - общественники поддерживаем всех наших военнослужащих ВС РФ».