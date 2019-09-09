Представители партии «Единая Россия» удержали лидерство во всех муниципальных советах

Региональное отделение партии «Единая Россия» подвело итоги единого дня голосования в Мурманской области. Помимо губернаторских в некоторых муниципалитетах региона состоялись выборы городских советов депутатов, где большинство мандатов получили представители партии «Единая Россия».

Представители партии власти получили подавляющее большинство на выборах в муниципальные советы депутатов. По итогам дня голосования членам партии «Единая Россия» достались 67% мандатов от общего количества.

Например, из 30 мест в Мурманске представители партии власти получили 25. Ещё по 2 мандата получили представители КПРФ и «Справедливой России». Ещё один депутат, занявший место в городском совете - самовыдвиженец. По итогам выборов городской совет областного центра обновился на 30%. Кроме того, депутатом стал глава администрации Андрей Сысоев.

Также складывается ситуация и в Кольском районе. Из 40 мандатов единороссы забрали 35. Ещё один депутат - самовыдвиженец, но сторонник партии. Кроме того, 2 мандата достались ЛДПР, 1 - КПРФ и 1 - представителю Казачьей партии России.

«Если брать по муниципалитетам, то в городе Кола из 15 мандатов 13 –у членов партии «Единая Россия», один у ЛДПР и один - КПРФ. По Мурмашам в совет вошли 13 членов партии «Единая Россия», один представитель Казачьей партии Российской Федерации и один представитель ЛДПР. По Пушному - из десяти мандатов девять у члены партии «Единая Россия№ и один - самовыдвиженец, наш сторонник», - с удовлетворением сообщил журналистам Александр Лихолат, секретарь местного отделения Кольского района партии «Единая Россия».