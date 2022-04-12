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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.04.22 19:30

Представители правительств Заполярья и Республики Карелия встретились для обсуждения имущественных, инвестиционных и земельных вопросов

Мурманская область и Карелия – исторически тесно связанные регионы. На встрече представители министерств имущественных отношений субъектов обсудили кадастровые вопросы, а также особенности межрегионального и бизнес-сотрудничества. По словам представителей нашей области, соседи обладают необходимым, а самое главное, актуальным для Заполярья опытом.

Виктория Минкина, министр имущественных отношений Мурманской области: «У них очень интересно реализована процедура предоставления земли. Совместно, я думаю, будем решать вопросы проведения коммуникаций к «Гектару Арктики», потому что мы все в этой программе. В действительности очень много даже маленьких, точечных вопросов, которые решены по-другому, и можно сказать, что даже интереснее, более практичнее, чем у нас».

Конечно же и нам тоже есть, что показать. «Гектар Арктики» – перспективная программа по развитию северных территорий, в реализации которой у Заполярья есть свои наработки.

Нина Свицкая, министр имущественных и земельных отношений Республики Карелия: «Шесть наших муниципальных районов вошли в территорию Арктики, поэтому нам интересна практика предоставления здесь земельных участков: под какие проекты? под какие цели? как осуществляется процедура предоставления? Мы все желаем сократить сроки предоставления, чтобы у нас бизнес получил соответствующие земли и уже начал реализовывать проект. Ну, интересна, безусловно, реализация программы «Гектар Арктики».

В будущем установление крепких дружеских связей между регионами может привести к созданию общего экономического пространства. А это, в свою очередь, благотворно скажется на развитии обоих субъектов Российской Федерации.

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Последние комментарии

Матвей
12.04.22 18:20
В Мончегорске есть стела - на фото памятник горнякам! На ней и установить памятную табличку. А городить ещё один огород совершенно не к чему! А тут и преемственность поколений прослеживаться будет.
Комментарий к новости:В городе трудовой доблести Мончегорске будет установлена стела
Д.О. Вернер.
12.04.22 11:20
Интересно: установка стелы входит в статут присвоения звания городу или это отдельно, за городские деньги? Вот в Мурманске установили стелу и криво и не к месту и спустя много лет за деньги города...
Комментарий к новости:В городе трудовой доблести Мончегорске будет установлена стела
Д.О. Вернер
10.04.22 00:14
Может всё из-за того, что на пути к школе воздвигли памятник спиной к школе, а ликом на запад?
Комментарий к новости:В Мурманске продолжается реконструкция здания одного из старейших образовательных учреждений областного центра – школы №1
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