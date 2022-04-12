Представители правительств Заполярья и Республики Карелия встретились для обсуждения имущественных, инвестиционных и земельных вопросов

Мурманская область и Карелия – исторически тесно связанные регионы. На встрече представители министерств имущественных отношений субъектов обсудили кадастровые вопросы, а также особенности межрегионального и бизнес-сотрудничества. По словам представителей нашей области, соседи обладают необходимым, а самое главное, актуальным для Заполярья опытом.

Виктория Минкина, министр имущественных отношений Мурманской области: «У них очень интересно реализована процедура предоставления земли. Совместно, я думаю, будем решать вопросы проведения коммуникаций к «Гектару Арктики», потому что мы все в этой программе. В действительности очень много даже маленьких, точечных вопросов, которые решены по-другому, и можно сказать, что даже интереснее, более практичнее, чем у нас».

Конечно же и нам тоже есть, что показать. «Гектар Арктики» – перспективная программа по развитию северных территорий, в реализации которой у Заполярья есть свои наработки.

Нина Свицкая, министр имущественных и земельных отношений Республики Карелия: «Шесть наших муниципальных районов вошли в территорию Арктики, поэтому нам интересна практика предоставления здесь земельных участков: под какие проекты? под какие цели? как осуществляется процедура предоставления? Мы все желаем сократить сроки предоставления, чтобы у нас бизнес получил соответствующие земли и уже начал реализовывать проект. Ну, интересна, безусловно, реализация программы «Гектар Арктики».

В будущем установление крепких дружеских связей между регионами может привести к созданию общего экономического пространства. А это, в свою очередь, благотворно скажется на развитии обоих субъектов Российской Федерации.