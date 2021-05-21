Представители предпринимательства региона встретились вместе, чтобы обсудить вопросы, волнующие бизнес-сообщество Арктической зоны

Туризм, госзакупки, частная медицина и женское предпринимательство – представители разных бизнес-сообществ собрались вместе, чтобы обсудить насущные вопросы, поделиться знаниями и получить ценный опыт. В конференции предпринимателей Мурманской области приняли участие и члены правительства региона.

Наталья Шишкина, председатель регионального отделения общественной организации «Деловая Россия»: «У нас задумка была, идея, о том, чтобы это была территория диалога бизнеса и власти. Собственно говоря, мы объединили усилия, мы хотели показать предпринимателям, что действительно вместе мы сила».

Татьяна Уланова, председатель мурманского регионального отделения общественной организации «Опора России»: «Очень большая площадка, которая наибольший интерес к себе вызвала - это развитие туризма в Арктической зоне. Ну, потому что туризм для нашей области – это драйвер развития экономики и развития малого и среднего предпринимательства, площадка государственно-частного партнёрства».

Без внимания не осталась и площадка женского предпринимательства. В Заполярье всё больше северянок находят бизнес жилку и становятся успешными хозяйками своего дела. Но пандемия внесла коррективы и в планы бизнесвумен.

Елена Котловская, предприниматель, руководитель комитета по развитию женского предпринимательства «Опора России» Мурманской области: «Сейчас самая актуальная тема – это развитие предпринимательства после пандемии. Как нам быть, как нам работать, как взаимодействовать. Это семейный бизнес. Я буду как раз спикером, я работаю уже более 20 лет вместе с мужем, поделюсь своим опытом».

Восстановиться после пандемии предпринимателям помогает правительство региона, разрабатывая дополнительные меры поддержки.

Максим Сахневич, руководитель регионального исполкома ОНФ Мурманской области: «Мы видим, что правительство региона поддерживает и субсидирует, и грантов очень много есть. Миллионные гранты у нас выделяются губернаторские, проходят разные конкурсы. Мы видим, какое внимание уделяет правительство нашим предпринимателям».

Такая поддержка со стороны властей способствует созданию благоприятного предпринимательского климата в регионе.