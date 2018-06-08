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День за днём с «Арктик-ТВ»08.06.18 19:30

Представители Совета депутатов города Мурманска проверили работу детского оздоровительного лагеря в школе № 22

Представители Совета депутатов города Мурманска в рамках традиционного объезда посетили детский оздоровительный лагерь, организованный на базе школы № 22. Депутаты оценивали качество досуга школьников, питание и общее состояние школы.

В оздоровительном лагере данной школы отдыхают 150 молодых мурманчан. Для них подготовлена увлекательная и, в то же время, познавательная программа. Дети активно посещают театры, музеи и выставки.

- Лето – пора школьных каникул. Для того чтобы наши дети были организованы, на базе нашей школы организован детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей, - рассказывает Илона Хорохорина, начальник детского оздоровительного лагеря «Юниор». - Охвачено у нас 150 человек. Наши ребята посещают ДК «Кирова», где проводятся  различные мероприятиями, ДК «Первомайский», кинотеатры, театры. Всё сделано для того, чтобы дети, несмотря на климатические условия, не скучали.

Школьники также побывали в пожарной части, областном художественном музее. В самой школе они тоже не теряют время даром. Под руководством педагогов ребята рисуют, играют, участвую в спектаклях и постановках.

То, как организован процесс отдыха, сегодня оценили депутаты городского Совета, посетившие учреждение.

- Мы для себя ничего нового не открыли, потому что в городе  сложилась  система организации летнего отдыха при школах,  - говорит Тамара Прямикова, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска. - Мы пришли в школу, где увидели чистоту, порядок, дети организованы. Условия для детей созданы, я не могу сказать, что идеальные, но они великолепные.

Комиссия уделила внимание и организации питания детей. В меню, разработанном профильным комбинатом, включены сезонные фрукты и овощи. Такой разнообразный рацион понравиться даже самым привередливым маленьким гурманам. На завтрак и обед подают  разнообразные супы, салаты, горячие блюда и напитки.

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