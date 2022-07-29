Представители турбизнеса могут претендовать на субсидии на конкурсной основе

Бизнес сможет получить субсидии до 10 млн рублей на развитие туристической инфраструктуры, создание кемпингов и пляжей в регионе. Приём конкурсных заявок стартует – 1 августа.

Бизнес сможет получить субсидии до 10 млн рублей на развитие туристической инфраструктуры, создание кемпингов и пляжей в регионе. Приём конкурсных заявок стартует – 1 августа.

Получателей субсидии определят по итогам конкурсного отбора, организованного комитетом по туризму Мурманской области, приём заявок – с 1 по 10 августа. Размер субсидии зависит от направления проекта, максимальная сумма 10 млн рублей. Средства можно направить на финансовое обеспечение затрат при реализации проектов, связанных с созданием кемпингов и автокемпингов, приобретением туристического оборудования, разработкой новых туристских маршрутов, созданием электронных путеводителей. Так же развитием доступной туристской среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья, стимулированием инклюзивного туризма, организацией круглогодичного функционирования и доступности плавательных бассейнов, а также обустройством пляжей на морских побережьях и пресных водоемах в соответствии с ГОСТ.

Подробные условия размещены на сайте комитета.