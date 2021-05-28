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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.05.21 19:30

Представители творческих профессий получили дипломы об окончании учёбы

Дизайнеры, парикмахеры, модельеры - все те, кто тонко чувствует мир получили дипломы. На выпускном представителей самых творческих профессий побывала съёмочная группа «Арктик-ТВ».

Ирина Труш сразу привлекает внимание окружающих -  прическа, как у мультяшного персонажа – Круэллы,  непроизвольно притягивает взгляды. У неё нет 100 долматинцев, правда, девушка-модельер любит шить шапки в виде зверей. Необычное увлечение полностью разделяют одногруппники из Мурманского технологического колледжа сервиса.

Ирина Труш, выпускница Мурманского технологического колледжа сервиса: «Мне здесь комфортно, у нас первокурсники ходят в корсетах и мне здесь очень комфортно, чем в любом другом училище».

Позади дипломные работы, экзамены и годы обучения. Представители креативной молодёжи в торжественной обстановке получают поздравления и документы о профобразовании. Новоиспеченные специалисты без работы точно не останутся.  Например, хорошие дизайнеры, как и парикмахеры, сейчас на вес золота.

Юлия Хренкова, преподаватель Мурманского технологического колледжа сервиса: «Данная профессия очень востребована, сейчас популярно украшать свой дом, заказывать полиграфическую продукцию».

Дизайнеры действительно постарались, чтобы украсить зал в космической стилистке долго выпиливали в мастерских звезды и ракеты вместе с известным в городе творческим деятелем Вальченто. Он также сегодня получил диплом об образовании, по первой специальности молодой человек бухгалтер, а теперь его хобби стало профессией.

Валентин Петров,  дизайнер: «Сегодня закончился мой «космический полёт» длинною в три года, я, пройдя все испытания,  благодарен всему центру полётов МТКС».

Для студентов колледжа сервиса учебный полёт завершился, но это не значит что их космолайнер приземлился.  На просторах Галактики их наверняка ждут запредельные проекты.

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