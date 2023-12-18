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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)18.12.23 19:30

Представители Высшей школы экономики приехали в Мурманск, чтобы рассказать школьникам о том, как можно поступить в популярный университет

Для того, чтобы мурманские дети не боялись учиться в высших учебных заведениях других городов и правильно проходили процедуру поступления, представители Высшей школы экономики приехали в областной центр с профориентационным уроком.

Сюзанна Скотаренко, заместитель директора по учебно-воспитательной работе гимназии №10 г. Мурманска: «Мы сотрудничаем с Высшей школой экономики с 2018 года. Это мероприятие в очном формате проводится впервые. Поэтому, я считаю, что это уникальное мероприятие для нашей гимназии, мы с нетерпением ждали гостей».

Кроме того, гости провели для учеников 9-х, 10-х и 11-х классов не только этой гимназии, но и других школ города день открытых дверей от Высшей школы экономики. Темой этой встречи стали профессии будущего, те, которые через некоторое время будут самыми востребованными на рынке труда.

Юлия Антонова, менеджер Центра взаимодействия с регионами дирекции по стратегической работе с абитуриентами ВШЭ Москва: «Одна из актуальных профессий онлайн-пастор. Это профессии, которые уходят в онлайн. Врачи, которые работают онлайн, юристы. Очень много сейчас профессий, которые связаны с удаленной работой».

Мария Дубышевская, менеджер программы двух дипломов «Экономика и политика в Азии» ВШЭ: «Если говорить в целом про «вышку», то всегда есть такая возможность, как академическая мобильность. Можно поехать на семестр в другой университет, обучаться в странах Европы или Азии. У нас, например, в программе есть годичная стажировка – обязательная часть».

Что касается 10-й гимназии Мурманска, то здесь есть профориентационный социально-экономический класс. Сейчас как раз начался отбор выпускников 9-х классов на обучение в нём. Для этого нужно пройти конкурс и сдать пакет документов на поступление.

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