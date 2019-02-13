Предупредить дорожно-транспортное происшествие лучше, чем устранять его последствия

С очередной проверкой состояния водителей и транспортных средств вышли инспекторы Госавтоинспекции ЗАТО Александровск.

Штрафы, так возмущающие некоторых автолюбителей, год от года повышаются не по прихоти законодателей. Представители Госавтоинспекции надеются таким образом хоть немного вразумить водителей и призвать их внимательней относится к соблюдению правил дорожного движения.

Даже в небольших городках ЗАТО хватает лихачей или собственников автомашин, которые не следят за их техническим состоянием. Экономия на обслуживании, в лучшем случае, может обернуться для таких автолюбителей штрафами, в худшем - серьёзными авариями. Нарушители есть и среди профессионалов, например, водителей автобусов.

«Во время рейда было выявлено нарушение требований по использованию технического прибора, так называемого тахографа, который в обязательном порядке должен быть установлен на пассажирском транспорте», - рассказывает Алексей Поволоцкий, старший госавтоинспектор ОМВД РФ по ЗАТО Александровск.

Очередной рейд инспекторов состоялся на контрольно-пропускном пункте большого ЗАТО. Сотрудники Госавтоинспекции проверили автобусы, совершающие рейсовые пассажироперевозки между Александровском и Мурманском.

«К данному мероприятию также были привлечены сотрудники ЦМСЧ-120. Мы осуществляли проверочные мероприятия, а медицинские работники осуществляли проверку давления у водителей, состояние их здоровья», - рассказал Алексей Поволоцкий, старший госавтоинспектор ОМВД РФ по ЗАТО Александровск.

Это не первый рейд, во время которого осуществлялось взаимодействие представителей органов внутренних дел с другими ведомствами и учреждениями. В Госавтоинспекции совместно с представителями школ и детских садов, а также родителями юных северян проводятся профилактические беседы, игры, конкурсы и экскурсии.