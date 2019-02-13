Грипп продолжает наступать на наш регионГосдума запретила «сдирать последнюю шкуру» с нищих и обездоленных
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.02.19 19:30

Предупредить дорожно-транспортное происшествие лучше, чем устранять его последствия

С очередной проверкой состояния водителей и транспортных средств вышли инспекторы Госавтоинспекции ЗАТО Александровск.

Штрафы, так возмущающие некоторых автолюбителей, год от года повышаются не по прихоти законодателей. Представители Госавтоинспекции надеются таким образом хоть немного вразумить водителей и призвать их внимательней относится к соблюдению правил дорожного движения.

Даже в небольших городках ЗАТО хватает лихачей или собственников автомашин, которые не следят за их техническим состоянием. Экономия на обслуживании, в лучшем случае, может обернуться для таких автолюбителей штрафами, в худшем - серьёзными авариями. Нарушители есть и среди профессионалов, например, водителей автобусов.

«Во время рейда было выявлено нарушение требований по использованию технического прибора, так называемого тахографа, который в обязательном порядке должен быть установлен на пассажирском транспорте», - рассказывает Алексей Поволоцкий, старший госавтоинспектор ОМВД РФ по ЗАТО Александровск.

Очередной рейд инспекторов состоялся на контрольно-пропускном пункте большого ЗАТО. Сотрудники Госавтоинспекции проверили автобусы, совершающие рейсовые пассажироперевозки между Александровском и Мурманском.

«К данному мероприятию также были привлечены сотрудники ЦМСЧ-120. Мы осуществляли проверочные мероприятия, а медицинские работники осуществляли проверку давления у водителей, состояние их  здоровья», - рассказал Алексей Поволоцкий, старший госавтоинспектор ОМВД РФ по ЗАТО Александровск.

Это не первый рейд, во время которого осуществлялось  взаимодействие представителей органов внутренних дел с другими ведомствами и учреждениями. В Госавтоинспекции совместно с представителями школ и детских садов, а также родителями юных северян проводятся профилактические беседы, игры, конкурсы и экскурсии.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаСможет ли лихтеровоз «Севморпуть» на СМП победить рефконтейнеры на РЖД?
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
Подробнее«Обновление-2018», или «Единой России» крайне важно услышать сигналы, разобраться в существующих проблемах
-Слово не воробей...Я к выборам готова
-Ходят слухи…Юрий Трутнев может оставить арктические регионы
-

Последние комментарии

Надежда
13.02.19 09:31
Это только у нас могут проводить конкурс, посвящённый великим русским поэтам и писателям, используя иностранные и малопонятные для многих слова. Можно ведь было просто написать, что это конкурс корот
Комментарий к новости:Стартует областного конкурс буктрейлеров
Игорь
13.02.19 08:31
Цитата: "на «Прямую линию» ... обратились жильцы дома № 34 по улице Старостина" - т.е. жильцам не хватило "тяму" самим решить такой простой вопрос, как смена УК. А стать собственниками ума им хватило
Комментарий к новости:«Прямая линия» с Андреем Сысоевым – путь к решению проблем мурманчан
Иван
12.02.19 21:49
Этот дом, наверно, тоже от подвальных кошечек избавился. Мы живем в доме с самой его постройки в тогда еще новом микрорайоне, и видели, как бегали крысы по двору. потом появились подвальные кошки, и н
Комментарий к новости:Агрессивная крыса терроризирует мурманчан в 10-этажке
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2829303112345678910111213141516171819202122232425262728123
-Скоро в эфире00:00«Международные новости». Информационная программа (12+)00:30Новости. Информационная программа (12+)01:00Городские хроники (6+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области на некоторых АЗС снижают цену на бензин-PRO ВалютуКурс евро вырос на 24 копейки, доллара снизился почти на 4 копейки-PRO ЭнергетикуНа очередном заседании штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Мурманской области рассмотрели вопрос обеспечения антитеррористической защищенности объектов филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1»-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 14 февраля-PRO Нефть и газКомпания «Eni» приостановила работу с «Роснефтью» на шельфе из-за санкций-PRO ЗаконыМорская коллегия РФ займется проблемами освоения и изучения Арктики и Антарктики
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
02.02.19: Президент России Владимир Путин заявил о приостановке участия РФ в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Как Вы думаете, к чему это приведёт?Проголосовало: 388 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика