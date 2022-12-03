Предзимье: пришла полярная ночь, установили особый режим занятий для школьников, астрологи Заполярья создали Ассоциацию и настал горячий период для ХК «Мурман»

В Мурманской областной научной библиотеке состоялась первая в регионе астрологическая конференция. Особенности составления натальной карты для коренных северян? Как звёзды могут помочь детям с особенностями здоровья? Астрологические стихотворения и не только. Главной темой для арктических звездочётов на конференции было создание Ассоциации астрологов в нашем регионе…

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии - Александра Ретунская с обзором самых заметных событий недели. А расширить палитру событий нам помогут Николай Пальченко, лидер регионального отделения «Партия Роста», и Александр Вячеславович Кайченов, заведующий кафедрой автоматики и вычислительной техники МГТУ, к.т.н., доцент.

На Северном флоте провели телемост между участниками СВО, их родными и близкими. Военнослужащие смогли увидеть своих жён и детей, а те, в свою очередь, поговорить с папами…

С 1 декабря по 1 марта, в школах Мурманской области устанавливается особый режим занятий. Об этом сообщает Министерство образования и науки региона. Учебные занятия в первую смену будут начинаться не ранее 8.30 утра. Общая продолжительность учебного дня сократится за счёт уменьшения продолжительности уроков. Ученики с 1 по 7 классы будут освобождены от домашних заданий на выходные дни и после контрольных работ, а для учеников 8–11 классов предусматривается облегчённый объём домашних заданий. Такие послабления связаны с периодом полярной ночи. На широте Мурманска она началась уже 2 декабря, а завершится в январе. Февраль считается переходным месяцем, в который даже предусмотрены каникулы.

Котельная в Коле ассоциируется, как правило, с памятником вождю пролетариата. Энтузиасты извлекли скульптуру В.И. Ленина из металлолома и поставили на территории предприятия. Теперь она - достопримечательность регионального масштаба: на Ильича хотят взглянуть и туристы, и коммунисты. О теплоэнергетиках и их труде наш следующий сюжет…

В Мурманской областной научной библиотеке состоялась первая в регионе астрологическая конференция. Особенности составления натальной карты для коренных северян? Как звёзды могут помочь детям с особенностями здоровья? Астрологические стихотворения и не только. Главной темой для арктических звездочётов на конференции было создание Ассоциации астрологов в нашем регионе…

Испытания Леона Мирошника вышли на финишную прямую. Самый сильный человек в мире проходит проверку на прочность от росгвардейцев. Удастся ли нашему богатырю успешно её завершить, узнаете прямо сейчас…

Юные северяне клуба смешанных единоборств «Булат» вернулись из Санкт-Петербурга после Первенства мира по спортивной борьбе и полноконтактным поединкам с 10 золотыми медалями и двумя кубками по командным дисциплинам. На международных соревнованиях приняли участие 52 команды и более 750 спортсменов со всех уголков страны…

Наука и искусство объединились и получилась выставка «Опыт». Неординарная экспозиция представлена в Центре современного искусства в Мурманске. Её авторы две сестры - художница Вероника Вологжанникова и кандидат биологических наук Алиса Вологжанникова. Девушки объединили свои взгляды и разный жизненный опыт, а что из этого получилось, смотрите в материале Анны Шинкаренко…

26 ноября на стадионе «Строитель» столицы Заполярья хоккейный клуб «Мурман» в рамках Чемпионата России по хоккею с мячом провёл первую в сезоне домашнюю игру с командой «Кузбасс» из Кемерово. Об итогах игры и настроении болельщиков расскажем в нашем сюжете…

В нашей редакции прошла экскурсия для юных журналистов «Академии телевидения». Ребята познакомились с коллективом, попробовали себя в роли ведущих новостей и потренировались в записи закадрового текста. Подробности смотрите в материале Анны Шинкаренко…

Когда спорт – это не скорость, высота и сила, а красота и грация. В столице подводных сил прошло Первенство ЗАТО Александровск по художественной гимнастике «Submarine Cup». Самой юной участнице соревнований, к слову, всего 4 года…

Ещё одна домашняя игра сборной «Мурман» с командой «Сибсельмаш» из Новосибирска закончилась для наших ребят победой со счётом 6:4. Подробности матча расскажет наша съёмочная группа…

Ковдорский туристический видеоролик вошел в шорт-лист конкурсной программы международного фестиваля «Свидание с Россией». Фестиваль туристических кинофильмов и телевизионных программ стартовал 30 ноября, а завершится 4 декабря в Вологде. На нём представят 48 роликов и 10 кинолент, рассказывающих о 45 регионах страны, в том числе и о Заполярье. Международный медиапроект «Свидание с Россией» ставит своей целью популяризацию российской культуры, истории, традиционных ценностей через современные средства мультимедиа. Что касается ролика от Мурманской области, то его создал Алексей Толмачёв. На видео преимущественно запечатлены красоты северной природы, снятые в районе Ковдора.